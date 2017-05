Audiences: Très peu de monde devant les chaînes de la TNT hier soir - France 5 petit leader à 646.000 téléspectateurs

09:18

France 5 diffusait le magazine "Échappées belles". L'émission a été suivie par 646.000 téléspectateurs, soit 3.1% de part de marché.

Arte avec "Tokyo, cataclysmes et renaissances" est à 619.000 personnes et 3% de part de marché.

TMC pariait sur une série. "Columbo" a séduit 547.000 personnes, soit 2.7% de part de marché

W9 diffusait "Les Simpson". Le dessin animé a séduit 517.000 personnes, soit 2.5% de part de marché.

"Chroniques criminelles" étaient diffusées sur NT1 . Le magazine a attiré 381.000 personnes, soit 1.9% du public.

Gulli proposait un divertissement. "Safari Go!" présenté par Vincent Cerutti, a été suivi par 308.000 téléspectateurs soit 1.5% de part de marché.

C8 diffusait un divertissement. "Waly Dia garde la pêche" a captivé 259.000 téléspectateurs, soit 1.3% de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Les routes de l'enfer" a séduit 245.000 téléspectateurs, et 1.2% du public.

France 4 diffusait un téléfilm. "Jack Wilder et la mystérieuse cité d'or" a réuni 232.000 téléspectateurs et 1.1% de part de marché.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Chassé-croisé amoureux" a réuni 227.000 téléspectateurs et 1.1% de part de marché.

NRJ12 misait sur "Diane, femme flic". La série a convaincu 223.000 personnes pour 1.1% du public.

6Ter misait sur un téléfilm. "Jack Hunter et le trésor perdu d'Ugarit" a séduit 306.000 téléspectateurs, et 1.5% du public.

HD1 misait sur une série. "Dr House" a attiré 175.000 téléspectateurs, et 0.9% du public.



CSTAR misait sur un documentaire. "Pawn Stars - Les rois des enchères" a séduit 161.000 téléspectateurs, soit 0.8% de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un magazine . "Indices" a convaincu 108.000 personnes, et 0.5% du public.

France O programmait une série. "Underground" a attiré 102.000 téléspectateurs et 0.5% de part de marché.

