EXCLU - AVANT-PREMIERE: Un agent de la DGSE raconte son quotidien dans "66 minutes" dimanche sur M6 - Regardez

Dimanche, à 17h20, M6 diffusera un nouveau numéro du magazine " 66 minutes ", présenté par Xavier de Moulins.

Les téléspectateurs découvrir un document intitulé "La DGSE, la fabrique à espions".

Pour la première fois depuis plus de dix ans, les services secrets chargés de la sécurité extérieure de la France entrouvrent leurs portes à une équipe de télévision.

Présentation du sujet

Situé à Paris, le siège de la DGSE est l’un des endroits les plus sécurisés du territoire. Ses 6.400 employés l’ont surnommé la « boîte ». C’est le pendant de la C.I.A.

Pour faire face aux nouvelles menaces terroristes, la DGSE recrute 1.200 agents de renseignement d'ici 2019.

Ce sont les nouveaux visages des services secrets français. De façon exceptionnelle, certains lèvent le voile sur leur vie professionnelle, mais aussi personnelle comme « Elodie » ou « Stanislas ». Des témoignages rares de celles et ceux qui luttent pour la sécurité des Français dans le plus grand secret et au péril de leur vie.

Notre caméra a aussi été autorisée à pénétrer dans la salle de crise de l’agence, une tour de contrôle qui surveille 24h sur 24 l’activité de la planète, en contact direct avec l’Elysée.

Les caméras ont rencontré un agent de la DGSE, qui raconte son quotidien.

