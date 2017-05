Un téléspectateur demande en direct à Cyril Hanouna de dire du bien d'Arthur - Découvrez sa réponse ! - Regardez

10:31

Hier soir, Cyril Hanouna proposait en prime-time "Radio Baba" sur C8.

Durant l'émission, l'animateur a pris des téléspectateurs au téléphone, qui pouvaient l'interroger n'importe quel chroniqueur.

Dylan, un "auditeur" a demandé à Cyril Hanouna de dire du bien d'Arthur durant 25 secondes.

Après avoir dit que "ça ne l’arrangeait pas" et qu'il "pouvait mentir pendant 25 secondes", l'animateur de C8 a déclaré, avec ironie :

"Arthur est un garçon d'une franchise extrême sur qui on peut compter et qui ne vous met jamais de couteau dans le dos".

Et d'ajouter : "Arthur est un garçon en qui on peut avoir une extrême confiance, il a en plus une belle voix et de très beaux faux cheveux. Je peux lui conseiller d'aller chez Jean-Claude Moumoute".

Regardez :



Un téléspectateur demande à Cyril Hanouna de... par morandini