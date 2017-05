David Pujadas ému par le message touchant de Léa Salamé à la fin de l'Émission Politique hier soir sur France 2 - Regardez

09:41

Hier soir, France 2 proposait "L'émission politique" présentée par David Pujadas et Léa Salamé.

En fin d'émission, la journaliste a livré un message touchant à son collègue David Pujadas :

"Merci David, je voulais vous dire merci une nouvelle fois d'avoir présenté et préparé cette émission politique qui a rythmé toute l'élection présidentielle et vous redire mon estime pour le professionnel que vous êtes et mon amitié pour l'homme que vous êtes"

David Pujadas, très ému, lui adresse un geste affectueux en guise de remerciements et répond sobrement "merci Léa".

Regardez :



Léa Salamé livre un message touchant à David... par morandini