Michel Drucker révèle avoir refusé il y a quelques semaines un contrat de trois ans à Canal plus animer l'access

08:01

Michel Drucker est ce matin l'invité du Buzz TV du Figaro et il affirme avoir refusé une offre en or du Groupe Canal Plus:

"Il y a 2 mois, on m'a proposé un contrat de 3 ans pour reprendre le Grand Journal.

Il ont proposé de me donner carte blanche pour monter un talk-show.

«Je me suis interrogé car j’ai traversé un petit coup de blues il y a deux mois, ce qui est le cas à chaque rentrée depuis mes débuts. Finalement, ma place est dans le service public !»

Evoquant la télé d'aujourd'hui, il a affirmé "qu'il fallait des nerfs d'acier à la nouvelle génération d'animateurs pour affronter la pression aujourd'hui la télé"

.



Michel Drucker se moque de son âge dans un... by morandini