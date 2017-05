New York: Un véhicule fonce dans la foule sur Times Square - Il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste - 1 mort et 20 blessés -Vidéo

19h21: Selon CBS News, qui cite la police new-yorkaise , l'incident ne semble pas être de nature terroriste.

Le conducteur, un homme âgé de 26 ans, aurait été arrêté et aurait des antécédents pour conduite en état d'ivresse, précise la chaîne télévisée américaine.

La police new-yorkaise a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait selon les informations "préliminaires" d'"un accident", et qu'il y avait "de multiples blessés".

Elle n'a pas donné d'autres détails dans l'immédiat.

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu le véhicule débouler à toutes allures sur la place où se trouvaient de nombreux touristes, sous un soleil radieux.

"Il y avait des gens par terre", et "des gens qui pleuraient", a-t-il indiqué.

Il a dit avoir vu une femme dont le visage était recouvert d'un linge blanc, sans pouvoir confirmer s'il s'agissait de la victime décédée évoqué par les pompiers.

Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu.

De nombreux véhicules d'urgence - police, ambulance, pompiers- se trouvent sur les lieux.

18h43: L'incident ne semble pas être une attaque terroriste - 1 mort et 20 blessés (Nouveau bilan)

18h40: Selon plusieurs sources, l'homme roulait à contre-sens et a déjà eu affaire à la police pour conduite sous influence dans le passé.

18h32: L'incident a eu lieu au croisement de la 45e et de Broadway.

Le New York Post rapporte que le conducteur du véhicule a été interpellé par les autorités américaines.

Il serait âgé de 26 ans, comme l'explique CBS.

Interrogée, la police n'a pu donner aucun détail dans l'immédiat.

18h25: Tout le quartier de Times Square est bouclé par la police alors que la voiture est sur deux roues.

18h19: Première image

