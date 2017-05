Découvrez la première photo officielle du nouveau gouvernement réuni autour d'Emmanuel Macron

13:09

Ce matin, le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe , le Premier ministre, se déroulait à l'Elysée.

L'occasion pour les nouveaux ministres de faire la traditionnelle photo officielle.

Le cliché, dévoilé sur Twitter , a été réalisé dans le hall de l'Elysée.

Sur celui-ci, aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, on peut notamment retrouver Jean-Yves Le Drian (Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères), Gérard Collomb (ministre de l'Intérieur), Nicolas Hulot (ministre de la Transition écologique et solidaire) ou encore Laura Flessel (ministre des sports).

De chaque côté, un drapeau français et un drapeau européen ont été installées.

