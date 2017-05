EXCLU - Christophe Dechavanne prépare une nouvelle émission de relooking adaptée d'un format britannique

11:41

Par Kévin VATANT

Selon nos informations , la société de production de Christophe Dechavanne Coyote, développe actuellement une nouvelle émission de relooking qui sera diffusée prochainement, mais pas sur une autre chaîne du groupe TF1 avec lequel il a pourtant l'habitude de travailler.

Le diffuseur est pour le moment encore secret.

Ce programme, dont les tournages s'apprêtent à démarrer, sera incarné par des professionnels qui exercent dans le domaine de l'esthétisme, tels que des coiffeurs, maquilleurs, stylistes, conseillers en image, ou encore des médecins esthétiques...

Il s'agit en réalité d'une adaptation de « Body Fixers » , une émission britannique dans laquelle des professionnels de l’esthétisme, aux compétences et aux méthodes diverses (médecin esthétique, coiffeurs, esthéticiennes, maquilleurs, stylistes), vont remédier aux "ratés" et aux complexes physiques et esthétiques d’anonymes "désespérés".

Installés dans un lieu chic et glamour dédié à l’esthétique et à la beauté, ils s’attaqueront aux problèmes disgracieux, aux "ratés esthétiques" d’anonymes qui raconteront face aux caméras en quoi ce qui peut paraître anecdotique pour certains est un énorme complexe pour eux !

Parmi les cas évoqués, des problèmes de peau, de cheveux, de look, de poils, d’ongles, perte de cheveux, de cils ou de sourcils, coupes de cheveux ratées, rajeunissement-silhouette…

Mais un seul et même objectif est fixé: trouver des solutions concrètes pour un résultat immédiat et bluffant.

Pour le moment, aucune date de lancement, ni horaire de diffusion, n'ont été choisis.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir quelques images de la version britannique de "Body fixers".

Bande annonce de l'émission "Body Fixers" par morandini