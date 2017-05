Télématin: Bruce Toussaint sur le point de remplacer William Leymergie sur France 2 à la rentrée

09:26

Comme vous l'a indiqué jeanmarcmorandini.com ce matin en exclusivité , Daphné Bürki est écartée de la mi-journée sur C8, et c'est William Leymergie qui se verra confier cette case sur C8 à la rentrée avec une émission produite par Cyril Hanouna.

Une question se pose alors aujourd'hui, qui va remplacer William Leymergie le matin sur France 2?

Selon PureMédias, c'est Bruce Toussaint qui devrait arriver dans cette case . Une information que jeanmarcmorandini.com est en mesure de confirmer.

La direction a en effet proposé au journaliste, qui officie actuellement sur France 5 avec "C dans l'air" le samedi et "C Polémique" le dimanche, d'assurer les matinées de France 2 à la rentrée.

Selon nos informations , pour le moment Bruce Toussaint n'a pas donné sa réponse à la direction, mais il reste en pole position.



William Leymergie dans Télé Matin sur France 2 par morandini