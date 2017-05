13:01

Marie-Christine Saragosse est l'unique candidate à sa succession à la tête de France Médias Monde (France 24, RFI, Radio Monte Carlo Doualiya) pour la période 2017-2022, a annoncé mercredi le CSA.

"France Médias Monde est désormais un acteur respecté qui compte sur la scène internationale", souligne-t-elle dans le projet présenté et rendu public par le CSA.

"Le présent projet vise à prolonger cette dynamique au moment où l'information libre et indépendante a plus que jamais besoin d'être portée partout dans le monde", poursuit Marie-Christine Saragosse, 57 ans.

"Je me dis que les choix stratégiques effectués jusqu'ici et la méthode participative et collective qui est la mienne permettent à nos médias de donner leur pleine puissance", avait expliqué Marie-Christine Saragosse, lors de sa déclaration de candidature début avril, citant pour bilan "une gestion rigoureuse" et la hausse des audiences de France 24 et RFI.

Ex-directice générale de TV5 Monde, Mme Saragosse avait été nommée à la tête du groupe en 2012 par François Hollande sur proposition du CSA.



