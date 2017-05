Très haut débit: Orange assigné en justice par SFR au sujet du conflit qui les oppose sur le déploiement de la fibre optique

16:01

L'opérateur de télécoms SFR, filiale du groupe Altice, a assigné en justice son concurrent Orange, au sujet du conflit qui les oppose sur le déploiement de la fibre optique dans certaines zones, ont indiqué Orange et SFR à l'AFP, confirmant une information des Echos.

"On est assez surpris parce que la répartition des zones AMII (moyennement denses, NDLR) a fait l'objet d'une discussion entre tous les opérateurs, dont Orange et SFR, et a reçu la bénédiction des autorités de la concurrence et du gouvernement", a commenté un porte-parole d'Orange.

En 2011, Orange s'était engagé à couvrir en fibre 80% de ces zones et SFR 20%, de façon à parvenir à une desserte complète de ces territoires en très haut débit en 2020, comme le demande l'Etat.

Mais, depuis le rachat de SFR par le câblo-opérateur Numéricable en 2014, l'opérateur souhaite réaliser 50% de cette couverture.

"On est assez confiants face à cette plainte", a également assuré à l'AFP Pierre Louette, directeur général délégué d'Orange.

"Il y a chez SFR et Numericable une longue tradition d'attaquer Orange", a-t-il ajouté.



Quels sont les futurs projets de Google ? par morandini