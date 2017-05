08:22

Un suppléant d'Europe Ecologie pose en travestie et se fait virer pour la journée contre... l'homophobie !

L'histoire peut paraître caricaturale, et pourtant c'est ce qui s'est passé hier.

Douchka Markovic, actuelle adjointe à la mairie du 18e arrondissement, sous l’étiquette EELV, posait sur son affiche au côté d’un homme maquillé, vêtu d’une longue robe légèrement transparente, un chien dans les bras.

Il s'agit de son suppléant, Thierry Schaffauser, prostitué et militant au sein du Strass, le syndicat des travailleurs du sexe qui a participé à de nombreuses émissions de radio et de télé pour défendre la cause.

Quatre jours après la séance photo, l’affiche est publiée sur le site d’EELV, Thierry Schaffauser la partage sur son compte Twitter. A peine l’a-t-il fait que le parti la supprime.

Selon Streetpress, Douchka Markovic aurait averti par SMS son suppléant que la photo posait « problème », que « plusieurs personnes ont dit qu’on allait perdre des voix ».

Elle souhaite donc une nouvelle séance photo, « plus soft ».

Mais l’affiche continue de tourner, le suppléant ne veut pas reculer.

Pour lui, sa tenue reflète son message.

«Je voulais porter les causes d’auto-détermination de genre et sortir de la binarité homme et femme », confie-t-il au site. Les tractations n’aboutissent pas, Douchka Markovic, excédée, annonce sa démission. et Thierry est écarté.

Bref, un beau ratage pour les écologistes... D'autant qu'il n'est pas certain que la photo du profil du compte Twitter de Thierry Schaffauser aurait plu au parti !

