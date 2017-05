Écarté du 20H de France 2, David Pujadas en faisait encore la promo vendredi en évoquant "les bonnes audiences" - Regardez

17/05 11:30

Après plus de 15 ans à la tête du JT de 20H sur France 2, David Pujadas est écarté pour des raisons qui sont encore inconnues.

Les audiences ne seraient pas la raison qui ont poussé la direction de la chaîne à prendre cette décision, puisqu'à plusieurs reprises, les journaux de David Pujadas se sont hissés devant ceux de son concurrent Gilles Bouleau sur TF1, ou ont enregistré de faibles écarts.

Encore plus étonnant, David Pujadas, plutôt discret, était invité du talk-show de France 5 "C à vous" vendredi dernier afin de "débriefer" l'élection présidentielle et évoquer les bonnes audiences de ses JT.

jeanmarcmorandini.com vous propose de revoir son passage chez Anne-Sophie Lapix, d'ailleurs pressentie pour lui succéder...

Regardez :



Écarté du 20H de France 2, David Pujadas en... par morandini