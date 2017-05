France 2: David Pujadas écarté du 20H - Anne-Sophie Lapix pour lui succéder ? - Incompréhension à la rédaction

17/05 16:10

16h07: Patrick Poivre d'Arvor a posté un message sur son compte Twitter.



"Une pensée amicale pour David Pujadas avec lequel j'ai partagé de belles aventures", a déclaré l'ex-présentateur du 20h de TF1.

Et d'ajouter : "Solidarité en ces temps délicats où une page se tourne".

14h43: Dans une tribune parue mercredi dans Libération, le chef de l'information de France Télévisions Michel Field souligne que "cette campagne a bousculé bien des données et des évidences".

"Un sérieux examen (auto)-critique est nécessaire pour refonder une nouvelle donne démocratique entre médias et politique d'une part, médias et citoyens d'autre part", selon Michel Field.

Le directeur exécutif de l'information pointe aussi du doigt les JT dans cette tribune, s'interrogeant sur le "journalisme incarné où le reporter met en scène son investigation ou son questionnement", dont le JT de 20H a fait une de ses spécialités, et une "rhétorique de l'image +à l'estomac+, avec effets de montages, musique et commentaires dramatisants".

14h39: Sommée par les salariés de venir s'expliquer sous peine de ne pas assurer le journal de 13H, Delphine Ernotte a justifié sa décision mercredi midi. "

Après 16 ans, il faut une nouvelle incarnation parce qu'on arrive à la fin d'un cycle", a-t-elle souligné.

"On peut continuer à aller plus haut, à innover. Parce que David incarne le 20 Heures depuis 16 ans, c'est normal que je me pose la question de l'incarnation", a-t-elle poursuivi.

Les animateurs Julien Lepers et Patrick Sabatier avaient déjà fait les frais de ce renouvellement, ainsi que les présentatrices d'"Envoyé spécial" Guilaine Chenu et Françoise Joly.

La rédaction en chef du JT serait "a priori" sur le départ également, a confirmé à l'AFP une source interne.

Interrogée par les salariés, la présidente de France Télévisions a assuré que son choix annoncé 10 jours après l'élection présidentielle n'était "pas lié au nouveau président de la République".

"Ce n'est pas un désaveu pour David", a-t-elle poursuivi.

Le journaliste, qui présentait le JT de 20H du lundi au jeudi, était reconnu par ses équipes pour sa compétence, selon plusieurs salariés.

Et le JT de France 2 réalisait de bonnes audiences depuis plusieurs mois, talonnant de plus en plus souvent le leader TF1, avec un record cette saison de 5,2 millions de téléspectateurs pour 22,7% de part d'audience, le 10 mai. David Pujadas était aussi depuis 2002 le visage des soirées électorales de la Deux.

Après avoir enchaîné les numéros de son "Émission politique", il a présenté cette année le dernier round télévisé des onze candidats avant le premier tour de la présidentielle, avec Léa Salamé.

Delphine Ernotte a déclaré souhaiter que David Pujadas continue à animer "L'Émission politique", et qu'il conserve une place dans la rédaction de la chaîne.

13h38: A la fin du 13h de France 2, Marie-Sophie Lacarrau a confirmé que David Pujadas sera ce soir aux commandes du journal ce soir

13h09: France 2 confirme David Pujadas en direct cet après-midi à 15h pour l'annonce du Gouvernement

13h08: Le SNJ de France Télévisions indique que plusieurs membres de la rédaction ont annoncé leur départ, dont Agnès Vahramian, l'une des rédactrices en chef du 20 heures, et plusieurs autres responsables éditoriaux.

13h00: Le journal de 13h de France 2 est maintenu, malgré la colère de l'ensemble de la rédaction et malgré les rumeurs

12h42: Le 22 avril dernier, David Pujadas était visiblement loin d'imaginer être débarqué du 20h.

Il nous déclarait en exclusivité qu'il serait au 20h à la rentrée écartant toute idée d'aller sur Europe 1:

"Le 20h réalise une nouvelle année record. L'écart avec nos principaux concurrents a encore baissé.

Je suis attaché à France 2 et à ce lien très fort avec nos téléspectateurs"."

12h30: LE POINT A 12H30

David Pujadas a annoncé mercredi à son équipe qu'il ne serait pas reconduit en septembre au JT de 20H00 de France 2, qu'il présente depuis septembre 2001, a-t-on appris de sources concordantes.

"Après quinze ans passés à la tête du JT de France 2, David Pujadas annonce qu'il ne sera pas reconduit à la présentation du 20 heures, à partir de septembre", indique le site d'information du groupe France Télévisions, confirmant des informations de Puremédias. La rédaction en chef du JT serait "a priori" sur le départ également, a déclaré à l'AFP une source interne, alors que la présidente du groupe France Télévisions était en réunion avec l'équipe du journal mercredi à la mi-journée.

David Pujadas, 52 ans, né à Barcelone de mère française et de père espagnol, présentait le JT de 20H de la chaîne publique depuis septembre 2001, après des débuts à TF1 et LCI.

Il avait succédé à Claude Sérillon au fauteuil du 20H00 en incarnant une nouvelle génération.

12h28: « Tout le monde pleure au 4e étage », lieu de la rédaction du 20 h de France 2, confie une source à Sud Ouest

12h14: L'arrivée de Anne-Sophie Lapix au 20 Heures : « est en cours de calage » confirme Delphine Ernotte aux équipes, selon PureMedias

12h06: La rédaction en chef du JT serait "a priori" sur le départ également, a déclaré à l'AFP une source interne.

11h48: David Pujadas "Quoi qu'il en soit, il faut faire un journal ce soir..." a-t-il déclaré à son équipe.

11h45: Delphine Ernotte: "On peut continuer à innover. Il incarne le 20 Heures depuis 16 ans, c'est normal que je me pose la question de l'incarnation. Ce n'est pas un désaveu (envers David Pujadas)"

11h41: Delphine Ernotte affirme que sa décision " n’est pas liée au nouveau président de la République »

11h35: Delphine Ernotte affirme devant David Pujadas et son équipe: « C’est ma décision ».

11h32: Sur le site de FranceInfo, la direction officialise le départ de David Pujadas du journal de 20h:

"Après quinze ans passés à la tête du JT de France 2, David Pujadas annonce qu'il ne sera pas reconduit à la présentation du 20 heures, à partir de septembre."

11h24 : Le site du Monde précise que la rédaction de son « JT », furieuse, demande des explications à la présidente Delphine Ernotte et au directeur de l’information Michel Field, les invitant à venir s’exprimer devant les journalistes.

11h01 : Une question se pose alors, qui remplacera le journaliste à la tête du journal de la chaîne publique?

Le nom de Anne-Sophie Lapix circule selon PureMédias, qui précise qu'elle n'a pas encore "accepté ni refusé" la proposition.

Et d'ajouter qu'elle est en "discussions très avancées".

Jeanmarcmorandini.com a joint la direction de France 2 qui "ne commente pas" cette information.

10h55: Depuis plusieurs semaines une rumeur circule sur un éventuel départ de David Pujadas du 20h de France 2.

L'information vient d'être confirmée. Il a annoncé son départ devant les équipes de rédaction ce matin. David Pujdas ne sera ainsi plus le présentateur du 20h de France 2 la saison prochaine.

Et de préciser que cette décision "n'est pas la mienne, elle ne nous a pas été expliquée".

Rappelons que David Pujadas présentait le 20h de France 2 depuis septembre 2001.



