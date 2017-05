"Tendue", "antipathique", "glaciale" : Découvrez les coulisses de la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2012 - VIDÉO

17/05 13:01

Hier soir, France 2 diffusait "Jour de sacre à l'Élysée", un documentaire retraçant tous les secrets des passations de pouvoir depuis le général de Gaulle.

En évoquant la passation entre Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2012, les proches des deux anciens présidents affirment que ce moment a été "froid", "tendu" ou encore "antipathique".

Il faut rappeler que François Hollande et Nicolas Sarkozy s'étaient farouchement opposés lors de la campagne présidentielle de 2012, et c'est le candidat battu qui a dû quitter l'Elysée et donner les codes nucléaires à un homme qu'il avait combattu pendant de nombreux mois.

