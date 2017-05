Karim Benzema règle violemment ses comptes avec Mathieu Valbuena: "Il se fout de la gueule du monde !"

10:01

Karim Benzema a accordé une interview au site de l'Equipe dans laquelle il s'en prend violemment à Mathieu Valbuena , évoquant notamment l'affaire de la sextape.

"Il faut vraiment qu'il arrête d'inventer. Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé", affirme l'attaquant du Real Madrid mis en examen pour "complicité de tentative de chantage".

"Tout est parti de son histoire, s'est emporté Karim Benzema. A l'entendre au départ, je suis une racaille, je l'ai menacé, je lui ai fait peur, tout ce que tu peux inventer."

Et d'ajouter : "Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis son pire ennemi, un mauvais exemple, un voyou, que je dois me faire sanctionner, qu'on me traîne dans la boue, qu'on salit mon nom et ma famille. Et, là, il veut rejouer avec moi ! (...) Mais il se fout de la gueule du monde ! Il a pété les plombs ou quoi !", a t'il conclu.



