Après une journée d'invectives, Cyril Hanouna appelle Arthur en direct dans TPMP - Regardez

08:40

Hier soir dans "Touche pas à mon poste", il était prévu que Cyril Hanouna évoque les propos tenus par Arthur à son égard dans une interview accordée Technikart.

Mais au dernier moment, il a refusé: "En vrai, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas envie d'en parler (...) Nous on fait de la télé pour le public, pas pour les autres animateurs (...) On devait le faire mais j'ai vu sa tête derrière et ça m'a saoulé", a-t-il expliqué en direct sur C8.

Cyril Hanouna a alors décidé à la dernière minute d'organiser un jeu avec un téléspectateur: appeler Arthur sur son téléphone portable, et s'il décroche, le téléspectateur remporte un vélo électrique.

Mais l'animateur de TF1 n'a pas décroché, Cyril Hanouna lui a alors laissé un message sur son répondeur.

Après une journée d'invectives, Cyril Hanouna... par morandini