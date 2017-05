Les candidats des "12 coups de midi" joueront au profit de l'association ELA sur TF1 du 5 au 11 juin

16/05 16:04

Du lundi 5 au dimanche 11 juin, tous les jours à 12 heures, les candidats des « 12 Coups de Midi », présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1, joueront au profit de l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies).

Pour cette semaine spéciale à vocation caritative, les Maîtres de Midi tenteront de remporter le maximum d’argent possible afin de soutenir l’action d’ELA et chaque bonne réponse en Coup de Maître fera gagner 5 000€ au profit de l'association.

Toujours réunies pour la bonne cause, de prestigieuses personnalités ont accepté, chaque jour, de participer à l’émission au profit de l’association : Titoff, Marie-Ange Nardi, Harry Roselmack, Elsa Fayer, Julien Arnaud, Sandrine Quétier, Audrey Crespo-Mara.

En fin de semaine, la cagnotte cumulée sera versée au profit de l’association ELA.

Nouveauté : les téléspectateurs auront la possibilité de faire un don direct de 5€ prélevés sur facture mobile en envoyant le mot ELA par SMS au 92 912.



Jean-Luc Reichmann revient sur la polémique... par morandini