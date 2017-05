Jean Dujardin va se confier à Laurent Boyer sur son parcours hors norme dans un documentaire le mardi 6 juin à 21h00 sur C8

16/05 15:56

Le mardi 6 juin prochain, à 21h00, C8 diffusera un documentaire sur Jean Dujardin .

Après plus de vingt ans de carrière, Jean Dujardin se met à nu et raconte son parcours hors norme de "Brice de Nice" à "The Artist" le film qui le propulse au rang de star internationale et lui vaut de devenir le 1er acteur français Oscarisé !

Une consécration et une ascension fulgurante pour celui qui a démarré par l’humour dans les cafés théâtres au milieu des années 90, et qui fut révélé par la série culte « Un gars une fille » avec Alexandra Lamy.

Présentation

Dans ce documentaire exclusif, intitulé "Jean Dujardin - De Loulou aux Oscars", l’acteur redécouvre ses tout premiers pas sur scène, son casting pour l’émission « Graines de Star », ses débuts dans la bande des Nous Ç Nous avec Bruno Salomone et ses premiers films inédits à 23 ans !

Il retrace la genèse de son personnage fétiche « Brice de Nice », qui représente pour lui une revanche et un exutoire face aux frustrations de l’enfance, ses blessures et ses difficultés scolaires qui l’ont forgé et ont fait de lui, un acteur perfectionniste et exigeant. Pour la toute première fois, ses frères Marc et Vincent Dujardin ont accepté de parler de Jean qu’ils surnommaient « le nain » et dépeignent leur éducation en banlieue parisienne, bien loin des paillettes.

L’acteur se confie sur son rapport au métier, à la notoriété, à la critique et revient aussi sur l’après-Oscar, les périodes de doute et sa difficulté à se sentir légitime, encore aujourd’hui.

Avec la pudeur qui le caractérise, Jean Dujardin se livre sur l’amour et l’importance des femmes dans sa vie, de sa famille, de la paternité et de son bonheur d’être un homme libre dans ses choix d’acteur.

Un portrait drôle, émouvant et intime d’un acteur simple, révélé par ses proches. Avec les témoignages de Jean-Paul Belmondo, Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Virginie Efira, Antoine Duléry, Laurent Baffie,

Ses frères Marc et Vincent Dujardin, les réalisateurs Michel Hazanavicius, James Huth et Claude Lelouch.

