Découvrez les premières images de "Searching For Neverland", le biopic sur Michael Jackson - VIDEO

Le 29 mai prochain, le biopic sur Michael Jackson , intitulé "Searching For Neverland", sera diffusé aux États-Unis sur la chaîne Lifetime .

Celui-ci - réalisé par Dianne Houston - est adapté du livre "Remember the Time : Protecting Michael Jackson in his final days", écrit par Bill Whitfield et Javon Beard.

Au casting, les fans retrouveront Navi dans le rôle du chanteur.

Le comédien donnera la réplique à Chad Coleman ou encore à Sam Adegoke.

Le scénario de la fiction s'intéresse aux dernières années de la vie du Roi de la pop.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images du biopic.

Découvrez les premières images de "Searching... par morandini