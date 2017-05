L'acteur Jim Parsons, Sheldon Cooper dans la série «The Big Bang Theory», a épousé son compagnon à New York

07:30

L’acteur Jim Parsons, connu pour son rôle de Sheldon Cooper, dans la série « The Big Bang Theory », a épousé son compagnon Todd Spiewak.

Ensemble depuis plus de quatorze ans, le couple s’est ainsi marié dans le plus grand secret, au Rainbow Room, à New York, le 13 mai dernier.

En 2012, Jim Parsons a fait son coming-out au grand public, dans un portrait publié dans le « New York Times ».

Il y a quelques mois, le jeune marié a publié une photo sur son compte Instagram, célébrant l’anniversaire de leur rencontre :

« J’ai rencontré ce mec (celui avec le micro), il y a quatorze ans aujourd’hui, et c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, sans aucun doute. (…) ».

Aujourd’hui, le comédien a de nouveau choisi le réseau social Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans, en postant le premier cliché de son mariage.

En l’espace de quelques heures, la photo a déjà récolté plus de 800.000 likes.

