Pour Stéphane Bern, son ami Président, Emmanuel Macron, est proche de "Henri IV, le roi pacificateur et rassembleur"

07:45

Stéphane Bern est interrogé, ce matin dans le Parisien, et il évoque entre autre son lien amical avec Emmanuel Macron:

"Emmanuel Macron me fait penser à Henri IV, le roi pacificateur et rassembleur, celui qui oublie les querelles du passé et essaie de trouver des point de convergences.

On a eu n président qui pensait que pour rajeunir il fallait casser les codes, lui au contraire a compris que pour incarner la fonction, il fallait les garder."

Stéphane Bern en profite également qu'il n'a aucune raison d'aller plus souvent à l'Elysée malgré son amitié pour Emmanuel Macron, "je suis animateur et je ne veux pas sortir de mon domaine. Avoir une voiture officielle et se pavaner pendant un an, ce serait ridicule."

