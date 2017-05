Après Pascale de La Tour du Pin, la direction de LCI souhaite maintenant débaucher Bruce Toussaint ou Léa Salamé

08:01

Hier matin, jeanmarcmorandini.com vous révélait en exclusivité que Pascal de La Tour du Pin allait quitter la matinale de la chaîne BFM TV pour rejoindre LCI afin de présenter en solo la matinale de la chaîne du Groupe TF1 à la place FX Ménage qui est ainsi débarquer.

L'objectif de LCI est aujourd'hui de tenter ainsi de s'imposer comme la deuxième chaîne info de France et de supplanter ainsi CNews, alors que les deux chaînes sont aujourd'hui à égalité.

Mais LCI doit également faire face au départ d'Yves Calvi qui rejoint à la rentrée le Groupe Canal.

A cette heure, la direction de LCI est toujours en négociation, et selon le Parisien de ce matin, deux noms sont sur la liste de Thierry Thuillier et ont été approchées, il s'agit de Bruce Toussaint actuellement sur France 5 et Léa Salamé de France 2.

.



Bruce Toussaint a fait ses adieux à la matinale... by morandini