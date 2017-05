Le Suisse Roger Federer annonce son forfait, il ne participera pas à Roland Garros

15/05 20:50

Roger Federer a décidé de faire l’impasse sur Roland-Garros, où ses chances de s’imposer étaient faibles, pour se consacrer à Wimbledon, son tournoi fétiche, qu’il tentera de gagner pour la huitième fois en juillet.

«Je travaille dur depuis un mois, mais en vue de jouer encore de longues années sur le circuit, je crois qu’il est préférable de ne pas participer à la saison sur terre battue et de me préparer pour l’herbe et le dur», a expliqué lundi le Suisse, 35 ans, sur son site internet.

Il y a deux semaines, Federer avait pourtant laissé entendre dans une interview que son intention était de jouer à Paris, même s’il n’avait mis à son programme aucun tournoi de préparation sur terre battue, ce qui limitait fortement ses perspectives Porte d’Auteuil.

Il avait précisé qu’il annoncerait sa décision le 10 mai. Mais le jour venu, ses fans avaient attendu en vain un signe de lui sur les réseaux sociaux. Il est arrivé le lendemain sous la forme d’une photo de lui s’entraînant... sur dur à Dubaï.



