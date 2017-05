Regardez le discours du nouveau Premier ministre Edouard Philippe lors de la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve - VIDEO

15/05 17:06

Cet après-midi, la passation de pouvoir entre Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe, le nouveau Premier ministre , s'est déroulée à Matignon.

"Votre style est empreint d'une élégance constante, d'un sérieux attentif, d'un sens de l'humour (...) et d'un sens de l'Etat qui constitue un exemple", a lancé le nouveau locataire de Matignon à son prédécesseur.

Et d'indiquer avoir "été heureux de voir que la République [lui] confiait des responsabilités".

"Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche (...) Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite (...). Comme vous je sais (...) que l'intérêt général doit guider l'engagement des élus, l'engagement des agents de l'État, et d'une certaine façon l'engagement de nos concitoyens", a tenu à préciser Edouard Philippe avant de conclure par un "Merci, et comme on dit chez moi, bon vent!".

Regardez le discours du nouveau Premier... par morandini