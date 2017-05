Festival de Cannes: un dispositif de sécurité "renforcé" cette année et "plus visible" pour protéger la ville

12:00

Le Festival de Cannes qui vient de démarrer est sous haute surveillance depuis deux ans mais devra cette année composer avec un dispositif de sécurité "renforcé" et "plus visible" pour protéger la ville bondée de festivaliers et de vedettes, 10 mois après l'attentat de Nice.

Le signe le plus évident de cet effort sans précédent pour parer la menace terroriste sera la présence sur tous les sites les plus sensibles, comme la Croisette, d'inoffensives mais imposantes jardinières fleuries pour éviter l'intrusion d'un véhicule bélier.

Il y en aura plus de 300 dans la ville pour empêcher un attentat jihadiste comme celui qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais à Nice le soir du 14 juillet 2016, ou plus récemment, à Berlin sur un marché de Noël en décembre (12 morts), à Londres en mars (5 morts) et en Suède en avril dans la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm (5 morts).

"Le tapis rouge sera préservé. Mais le dispositif est sensiblement renforcé à l'instar de tous les grands événements depuis le 14-Juillet. On prend en compte les nouvelles menaces et toutes les composantes, terre, air, mer", indique un dirigeant de la police nationale.

En résumé, ajoute ce commissaire, "il y aura plus de moyens humains, plus de moyens matériels, une attention à la cybersécurité et plus d'hommes équipés d'armes longues prêts à intervenir".



