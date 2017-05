Le site du Télégramme annonce par erreur "Machin Premier ministre" puis s'excuse - Regardez

12:13

Ce matin, de nombreuses personnes ont reçu une notification sur leur mobile de la part du Télégramme annonçant "France. MACHIN nommé Premier ministre".

Une erreur qui a étonné de nombreux utilisateurs, qui n'ont pas manqué d'ironiser sur l'impatience des journalistes autour de la nomination du Premier ministre.

Lors d'un événement important, de nombreuses rédactions rédigent des brouillons pour pouvoir publier rapidement un article après une annonce officielle.

Mais ce matin, par erreur, le quotidien breton a publié sur son site le brouillon préparé pour l'annonce du Premier ministre d'Emmanuel Macron, et a envoyé une alerte sur les mobiles !

Après avoir remarqué l'erreur, la rédaction du Télégramme a supprimé l'article et a publié un message : " Nous avons publié par erreur ce lundi matin un article en préparation sur la nomination du premier Ministre. Le titre "France. Machin nommé premier ministre" a pu en faire sourire certains. Il s'agissait évidemment d'un titre provisoire. Cet article n'aurait jamais dû être publié en l'état. Il ne s'agissait que d'un brouillon construit à partir des informations ayant filtré depuis dimanche dans l'entourage du président Macron ".

La rédaction ajoute que "la photo d'Edouard Philippe était associée à cette ébauche, le maire du Havre étant le favori pour le poste, encore à l'heure où nous écrivons ces lignes d'excuses. Cette publication erronée est le résultat d'une mauvaise manipulation technique".

Et de conclure : "Nous nous efforçons de fournir la meilleure information possible à nos lecteurs, ce qui passe et passera toujours par un travail préparatoire. Chaque jour, nous améliorons notre système de publication afin d'éviter ce genre de problème. Ce dernier a déjà été identifié et résolu par nos équipes".

Voici l'article publié ce matin par erreur :



