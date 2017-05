Le joueur de Foot Lavezzi déclenche la colère du public chinois en «mimant» les yeux bridés sur une photo

Ezequiel Lavezzi a déclenché la colère de l'ensemble du public chinois après avoir publié en photo avec le maillot du Hebei China Fortune, en train de mimer les yeux bridés.

Le cliché a d'ailleurs été utilisé par le Hebei China Fortune, club dans lequel il officie, pour faire la promotion du joueur sur les réseaux sociaux.

De nombreux supporters se sentant insultés, se sont rassemblés pour manifester devant la Fédération (CFA).

Le club a dû rapidement se fendre d'un communiqué, sur Weibo (NDLR: le twitter chinois), pour présenter ses excuses.

This is Argentinian international Ezequiel Lavezzi, who plays his football in China. The year is 2017. pic.twitter.com/VGxsyvDVGF