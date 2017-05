JO-2024: Le président de la commission d'évaluation du CIO salue le projet "exceptionnel" de Paris

13:49

"Présentation de projet exceptionnelle et bien détaillée", portée par des athlètes engagés dans la candidature: Paris 2024 a réussi son premier examen de passage, à en croire le président de la commission d'évaluation du CIO, Patrick Baumann, au premier des trois jours de visite.

Par ailleurs, Paris-2024 a confirmé la rencontre entre le président Emmanuel Macron, investi quelques heures plus tôt, et les membres de la commission d'évaluation, mardi matin à l'Élysée.

"Paris doit porter l'optimisme et la mobilisation de tous nos concitoyens et je vous accompagnerai pleinement dans l'entreprise qui est la vôtre pour les jeux Olympiques et Paralympiques et l'objectif de 2024", a déclaré le président Macron à l'Hôtel de Ville de Paris.



