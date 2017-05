François Berléand: "Je ne ferai plus le plus Grand Cabaret de Patrick Sébastien sur France 2" - Regardez

10:15

Invité de RTL ce week-end, François Berléand a confié qu'il ne participera plus au "Cabaret" de Patrick Sébastien sur France 2.

Au micro d'Eric Dussart, il explique: "Celle de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret. C'est vraiment ennuyeux. C'est long."

Et d'ajouter: "Je l'aime bien, il est sympathique mais c'est loin, c'est casse-pieds"

"Et en off c'est pas toujours très délicat." , a-t-il poursuivi.

François Berléand n'a également pas mâché ses mots concernant les Molières et le système de vote: "Le vote des professionnels m'énerve, parce qu'ils ne viennent pas voir les spectacles. Ils votent pour les copains, comme d'habitude." .



François Berléand: "Je ne ferai plus le plus... par morandini