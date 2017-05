Eurovision: Le président ukrainien vient d'annoncer qu'il n'est pas présent en raison de bombardements à l'est du pays

13/05 22:30

Le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé samedi qu'il annulait sa présence prévue à la finale du concours de l'Eurovision, qui se tenait à Kiev, en raison des combats qui ont tué quatre civils dans l'Est.

"L'Eurovision est un événement très important pour l'Ukraine. Avec Marina (son épouse, ndlr) nous avions prévu d'être présents à la finale du concours et avions invité nos combattants et invalides à soutenir l'Ukraine avec nous", a écrit M. Porochenko sur sa page Facebook.

"Cependant, en raison des bombardements à Avdiïvka et de la mort de civils, j'ai pris la décision d'annuler ma présence à la finale de l'Eurovision", a-t-il poursuivi.

Trois femmes et un homme ont péri lorsqu'un obus est tombé dans la cour de leur immeuble à Avdiïvka, dans l'Est séparatiste en proie à la guerre depuis plus de trois ans, avait indiqué peu avant Pavlo Jebrivski, chef de l'administration pro-Kiev de la région de Donetsk.

Ville industrielle située une dizaine de kilomètres au nord de Donetsk, Avdiïvka est l'un principaux points chauds de la ligne de front ces derniers mois.

"Les forces russes d'occupation ont bombardé des quartiers résidentiels", a écrit M. Jebrivski.

Kiev accuse la Russie de soutenir militairement les séparatistes prorusses qui affrontent depuis plus de trois ans l'armée ukrainienne dans l'Est du pays, où le conflit a fait au total plus de 10.000 morts.

Moscou dément toute implication.

Les victimes de samedi portent à 14 le nombre de civils et soldats ukrainiens morts depuis le début du mois dans l'Est de l'Ukraine, selon les bilans des autorités.

