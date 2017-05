De l'Elysée à la Mairie de Paris, en passant par les Champs Elysées revivez chaque minute de cette journée historique

14/05 19:07

18h45: Emmanuel Macron prend la parole

"En ce jour solennel où je suis investi de la plus haute charge de l’Etat, je suis extrêmement heureux de venir saluer la maire de Paris et à travers elle tous les élus de la capitale et tous les Parisiens

En venant devant vous, je ne me conforme pas seulement à un rite républicain, je viens au coeur de notre pays, au coeur meurtri, au coeur battant, qui le 7 mai a porté un message de liberté et de fierté."

Paris, c'est un cœur meurtri.

Notre capitale a payé un lourd tribut au terrorisme islamiste.

Dans l'adversité, les Parisiens sont restés unis.

Je dois vous dire madame la maire que j’ai admiré la façon dont vous avez fait front pour incarner une ville debout.

Dans ces moments terribles, Paris a fait l’admiration du monde entier."



.18h29: Anne Hidalgo prend la parole:

"Je suis heureuse d'accueillir au nom du peuple de Paris le président de la République. Avec votre élection, la France s'éloigne du pire dont elle s'était dangereusement approchée."

La Maire de Paris fait un long -très long- discours défendant surtout l'écologie

18h03: Emmanuel Macron va ensuite prononcer un discours, après la maire, devant quelque 800 personnes rassemblées dans la salle des Fêtes : élus parisiens, corps diplomatique, autorités religieuses, invités de l'Élysée, etc.

17h46: Fin de la réunion. La Maire de Paris marche avec le Président de la République vers un des salons

17h41: En ce moment se déroule le tête à tête entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo.

Emmanuel Macron et Anne Hidalgo se sont isolés dans le bureau de la maire de Paris pour un entretien privé. Le président de la République devrait être ensuite présenté aux membres du Conseil de Paris

17h27: Sur France Inter, Jean-François Copé député-maire de Meaux déclare :

«Je ne sais pas si ce sera un bon premier ministre mais une chose certaine c'est qu'il n'y a pratiquement aucun doute sur le fait qu'Édouard Philippe sera nommé premier ministre.»

L'ancien secrétaire général de l'UMP compare d'ailleurs cette éventualité avec l'ouverture pratiquée par Sarkozy en 2007.

17h00: Anne Hidalgo, Maire de Paris, accueille Emmanuel Macron devant la Mairie de Paris

Emmanuel Macron salue les personnes présentes sur le parvis de la mairie et prend un bain de foule

16h46: Peu de monde à la Mairie de Paris pour accueillir le Président, "en raison des mesures de sécurité très strictes" selon France 2.

16h42: François Hollande a mis à jour son compte Twitter:

16h38: Emmanuel Macron est au Palais de l'Elysée, il a ensuite rendez-vous à la Mairie de Paris à 17h

16h29: Emmanuel Macron est en train de quitter l'hôpital de Percy où il a rencontré 3 soldats blessés

15h32: À l'hôpital de Percy, Emmanuel Macron doit rencontrer trois soldats blessés, a fait savoir son entourage.

Le président est actuellement avec le sergent Philippe Perrot, 29 ans, du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine.

Il a été blessé le 22 juillet 2016 au Mali par balle alors qu'il opérait au sein de la Task Force Sabre.

Il rencontrera aussi le caporal-chef Kevin Emeneya, 27 ans, du 1er régiment étranger du génie.

Il a été blessé le 2 juillet 2010 en Afghanistan, par un tir d'insurgés. Originaire de la République démocratique du Congo, il a été naturalisé par le sang versé le 11 mars 2011.

Il est pensionnaire à l'Institution nationale des Invalides.

Emmanuel Macron se rendra ensuite au chevet du 1ère classe Geoffrey Dhaenens, 21 ans, du 3e régiment du génie.

Il a été blessé le 27 novembre 2016 au Mali lorsque son véhicule a sauté sur un IED - engin explosif improvisé.

13h36: Emmanuel Macron rentre à l'Elysée pour un déjeuner

13h03: Emmanuel Macron vient de raviver la flamme du soldat inconnu Place de l'Etoile à Paris

12h46: Emmanuel Macron est en train de remonter les Champs Elysées à bord d'un véhicule militaire.

Emmanuel Macron finit son trajet vers l'Arc de Triomphe, seul, à pied.

12h34: La pluie s'est mise à tomber sur Paris

11h52: Le Président fait le tour de ses invités

11h25: Emmanuel Macron prend la parole:

" Le 7 mai, les Français ont choisi.

La responsabilité qu’ils m’ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité.

Le monde et l’Europe ont aujourd’hui plus que jamais besoin de la France.

Ils ont besoin d’une France forte qui sache inventer l’avenir

Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné : l’audace de la liberté.

Je veux rendre aux Français cette confiance en eux. Ce sera lent et exigeant.

Je ne céderai sur rien de mes engagements devant les Français

La responsabilité de toutes les élites sera rappelée, nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des usages.

Nous devons retrouver le sens profond, la dignité de ce qui nous rassemble : agir de manière juste et efficace pour notre peuple."



Dès ce soir, je serai au travail.

.



11h20: Arrivée d'Emmanuel Macron dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Emmanuel Macron est désormais officiellement Président de la République

11h09 : François Hollande a été applaudi par Emmanuel Macron avant de quitter l'Elysée

Applaudi également par le public qui était devant le Palais

François Hollande qui l'Elysée. pic.twitter.com/afM0p6wEvD — Public Sénat (@publicsenat) 14 mai 2017

11h08: Emmanuel Macron et François Hollande viennent de terminer leur tête à tête

10h43: Emmanuel Macron se rendra en fin de semaine prochaine auprès des forces françaises déployées à l'étranger, "a priori" au Mali, pour une visite aux soldats engagés dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane, selon son entourage

10h27: Selon les proches d'Emmanuel Macron, le premier ministre sera nommé lundi et le gouvernement mardi.

10h25: Alexis Kohler est nommé secrétaire général de l'Elysée. Il succède à Jean-Pierre Jouyet.

10h09: Les deux hommes sont dans le bureau de François Hollande pour se transmettre les secrets de la République

10h03: Poignée de main entre François Hollande et Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée

10h02: Emmanuel Macron, Président élu, vient d'arriver au Palais de l'Elysée

09h53: Le président élu vient de quitter son domicile dans le 7ème. Il est en route vers le Palais de l'Élysée.

09h52: L'image de l'arrivée de Brigitte Macron en tailleur bleu de chez Louis Vuitton à l'Elysée

09h43: Bernard Cazeneuve applaudi par le personnel à son arrivée dans la cour de l'Elysée.

09h42: Emmanuel Macron a invité aussi le compagnon de Corinne Erhel, députée des Côtes-d'Armor décédée le 5 mai lors du dernier meeting de la campagne, celui de Xavier Jugelé, le policier tué le 20 avril sur les Champs-Elysées lors d'une attaque djihadiste, ainsi que le père d'une militante d'En Marche! qui s'est tuée en voiture durant la campagne, à l'âge de 29 ans.

09h34: L'image surprenante de François Hollande jetant un dernier coup d'oeil aux jardins de l'Elysée avant de partir

09h31: Les journalistes rapportent que Brigitte Macron portera une robe bleu lavande, dessinée pour l'occasion par le créateur français Nicolas Ghesquiere, de la maison Louis Vuitton.

De son côté, Emmanuel Macron portera un costume Blue Dark de chez Jonas & Cie à 450 euros.

09h28: La fille aînée de Brigitte Macron vient d'arriver, mais aussi François Bayrou ou encore Valérie Pécresse

09h26: Pour ses derniers instants à l'Élysée, on a pu apercevoir le président François Hollande sur le balcon, côté jardin, poser pour des photographes. (Le figaro)

09h14: Les premiers invités arrivent à l'Elysée.

Sont attendus, les familles de Brigitte et Emmanuel Macron ainsi qu'une petite dizaine de "marcheurs" de la première heure : Richard Ferrand, Christophe Castaner, Renaud Dutreil, Gérard Collomb, Sylvie Goulard...

08h39: Tout est prêt au Palais de l'Elysée pour la passation de pouvoir.

07h15: Les programmes des émissions spéciales sur TF1 et France 2:

TF1

Dès 8h30, la Direction de l’Information propose une émission spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec Christophe Jakubyszn, Michel Scott, et plusieurs invités à leurs côtés, parmi lesquels des proches, des politiques, des journalistes : Catherine Debry ( Ancien professeur d’Emmanuel Macron), Frédéric Mauget (camarade de promotion d’Emmanuel Macron à L’ENA), Nicolas Prissette (journaliste politique), Patrice Duhamel (journaliste politique), Laurent Stefanini (Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO), Anne-Sophie Beauvais (directrice générale de Sciences Po Alumni), François-Xavier Bourmaud (grand reporter politique) et Jack Lang.

A la mi-journée, Anne-Claire Coudray présentera une édition spéciale du JT de 13h00, largement consacrée à cet événement.

A 16h15, Gilles Bouleau proposera une édition spéciale, pour la visite du Président Emmanuel Macron à l’Hôtel de Ville de Paris.

FRANCE 2

France 2 diffusera en direct, dimanche 14 mai dès 8h45, l'investiture et la passation de pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron.

Cette émission spéciale sera présentée par Laurent Delahousse depuis le plateau des soirées électorales avec Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2, et Pierre Servent, expert en stratégie militaire, auteur de "Les Présidents et la guerre" (Ed Perrin).

Ils seront accompagnés tout au long de la journée par de nombreux invités parmi lesquels Jacques Santamaria (scénariste et réalisateur), Erik Orsenna (écrivain et académicien), Caroline Fourest (journaliste, essayiste et réalisatrice), Frank Tapiro (publicitaire, chroniqueur et écrivain), Christophe Ono-dit-Biot (journaliste et écrivain), Franck Ferrand (écrivain et journaliste spécialisé en histoire), Marion Ruggieri (écrivaine et journaliste), Eric Fottorino (journaliste et écrivain), Laurent Neumann (journaliste), Nicolas Beytout (éditorialiste et journaliste), pour décrypter, analyser et raconter cet événement majeur de la vie politique.

Nicolas Chateauneuf, journaliste et grand reporter à la rédaction, proposera aux téléspectateurs une visite inédite du Palais de l'Elysée à l’aide de technologies de réalité virtuelle.

Il détaillera les pouvoirs du Président, ses premiers pas mais aussi les précédentes passations.

Le journal de 13 heures sera présenté par Leïla Kaddour depuis le plateau de cette émission spéciale.

07h00: Le président François Hollande transmettra le pouvoir à Emmanuel Macron vers 10h.

Rituel de la vie politique française, la passation de pouvoir est un moment très symbolique qui marque le début du mandat du nouveau président de la République.

En France, cette passation se déroule quelques jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle au cours d'une cérémonie solennelle et protocolaire.

Elle est le symbole de la continuité de l'Etat où un président arrive et l'autre s'en va.

06h12: En 2012, François Hollande n'avait pas raccompagné Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture, comme Nicolas Sarkozy avait pu le faire avec Jacques Chirac en 2007.

Pire François Hollande avait tourné les talons avant que Nicolas Sarkozy ne soit entré dans son véhicule.

En avril dernier, François Hollande avait déclaré dans une interview « regretter » d'avoir agit ainsi ce jour-là.

.



