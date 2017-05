Eurovision: Et maintenant des Britanniques veulent quitter le concours selon un sondage publié ce matin

13/05 17:37

Après avoir voté l'an dernier pour sortir de l'Union européenne, des Britanniques sont désormais prêts à quitter le concours de l'Eurovision.

Certes, la majorité ne se sent guère concernée avec un très grand nombre d'indécis (44%) et de votes blancs (7%), mais parmi l'autre moitié ayant un avis, 56% voudraient voir le Royaume-Uni quitter la compétition, tandis que 44% souhaiteraient qu'il y reste, selon ce sondage en ligne réalisée par YouGov les 8 et 9 mai auprès de 1.650 individus. .

"Le public britannique n'en a pas fini de vouloir couper les ponts avec les institutions européennes", a commenté YouGov. Le 23 juin 2016, près de 52% des Britanniques avaient voté en faveur du Brexit, soit la sortie de leur pays de l'Union européenne.

Parmi ceux qui souhaitent quitter l'Eurovision, qui réuni en fait des chaîne de télévision publiques et non des Etats,76% avaient voté pour le Brexit et 78% sont âgés de 65 ans ou plus, précise YouGov.

Dans le camp adverse, 65% avaient voté pour rester dans l'UE et 69% sont âgés de 18 à 24 ans.

Selon le sondage, 22% des personnes interrogées vont regarder le concours qui se déroule à Kiev samedi.

Mais seuls 9% d'entre eux évoquent le plaisir de la musique comme motivation, 26% se disant attirés par les commentaires ironiques du présentateur britannique et 19% par la perspective de pouvoir se moquer du show souvent raillé pour son côté kitsch.

Le Royaume-Uni a remporté l'Eurovision cinq fois depuis sa création en 1956, la dernière fois en 1997.

.



Eurovision : il demande sa compagne en mariage... par morandini