Le rappeur 50 Cent a été victime d’un cambriolage dans son manoir dans le Connecticut

Selon NBC, la police a arrêté un homme accusé d'avoir pénétré dans le manoir du rappeur 50 Cent .

Un suspect de 34 ans, identifié comme Elwin Joyce, a été retrouvé sur la propriété. Il a été accusé de cambriolage, une infraction pénale de second degré, de méfait criminel et de possession d'outils de cambriolage.

Sa caution a été fixée à 100.000 dollars.

La star n’était pas chez lui au moment des faits. Le rappeur a par ailleurs mis cette maison en vente depuis 2015.

Elle appartenait auparavant au boxeur Mike Tyson qui lui a vendu en 2003 pour la somme de 4,1 millions de dollars.

La propriété possède 25 salles de bains, une piscine intérieure et un bain à remous, une discothèque, plusieurs salles de jeux et une salle de sport complète, un studio d'enregistrement, un cinéma, une piscine, une grotte, un terrain de basketball, des guesthouses et une piste d'atterrissage pour hélicoptère.