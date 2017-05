Numéro 23 se mobilise à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie

13/05 17:31

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la chaîne Numéro 23 lance la collection "Ils font la France", présentée par Laura Flessel.

Le lundi 15 mai prochain, à 22h50, un numéro spécial intitulé "Homophobie : de victimes à combattants" sera diffusé.

Parmi les différents portraits, les téléspectateurs suivront notamment Florent, jeune lorrain de 20 ans qui a été harcelé au lycée à cause de son homosexualité, il a décidé de fuir sa région et d’intégrer l’association “Le refuge”.

Mais également Hammidah, 46 ans, originaire d’Ouganda, l’un des pays les plus répressifs envers l’homosexualité qui a réussi à fuir et obtenir l’asile politique en France, elle se reconstruit grâce à l’association “Les dégommeuses”.

Avec la comédienne Virginie Lemoine, nous découvrirons les coulisses du spectacle “Les funambules” où plus de 200 artistes se mobilisent bénévolement contre l’homophobie.

Enfin, ils suivront les préparatifs de la « Black pride » aux côtés de la journaliste et marraine Audrey Pulvar et Louis-Georges Tin, parrain et créateur de la journée mondiale contre l’homophobie.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en avant-première, les premières images du documentaire diffusé le lundi 15 mai prochain, à 22h50.

