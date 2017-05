La série américaine "Taken" renouvelée pour une deuxième saison par la chaîne NBC

07:16

Bryan Mills sera de retour pour une deuxième saison !

La chaîne américaine NBC a décidé de renouveler la série " Taken " pour une saison supplémentaire, comme le rapporte Deadline .

Cette nouvelle saison sera composée de seize épisodes, qui seront diffusés l'année prochaine.

Lancée en février dernier, "Taken" suit Bryan Mills brisés par le meurtre de sa soeur. Cet ancien militaire est alors recruté par la CIA pour mener des missions dangereuses.

Au casting, les téléspectateurs retrouvent Clive Standen, Gaius Charles ou encore Monique Gabriela Curren.

Pour mémoire, la saga " Taken " est composée de trois films : "Taken" (2008), "Taken 2" (2012) et " Taken 3 " (2015). Liam Neeson et Maggie Grace faisaient partie du casting.

.



Bande annonce de la première saison de la série... par morandini