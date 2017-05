L'association Laurette Fugain organise un challenge le 8 juillet prochain au Grand Palais à Paris

14:01

Le 8 juillet prochain, pour son quinzième anniversaire, l'association Laurette Fugain , qui lutte contre la leucémie, organise un rendez-vous exceptionnel.

Lors du challenge Laurette Fugain, des entreprises, du public et des personnalités se défieront lors de tournois de Boboules .

Six terrains seront mis à disposition des invités et du grand public pour s’initier à l’autre pétanque. Encadré par des ambassadeurs de la marque Boboules, chacun pourra découvrir les caractéristiques de ce loisir et goûter au plaisir d’y jouer.

En parallèle, les personnes présentes pourront découvrir une exposition qui présentera les photographies des personnalités qui auront accepté de participer à leur campagne de communication "Tirons la langue à la maladie".

Sous l’impulsion de la photographe Manuelle Toussaint, de nombreuses personnalités ont déjà prêtées leur image pour ouvrir la voie et créer la dynamique pour que tous participent et relaient la campagne.

L'association a demandé aux internautes de bien vouloir se photographier en tirant la langue (selfie), la déposer sur l’un des réseaux sociaux dédiés tout en appelant ses amis, sa famille et ses proches à en faire de même.

Cette campagne s’exprimera par de l’affichage urbain en format abribus et 4x3 à partir du 15 juin.

