07:23

Un juge fédéral de l'État de Hawaï a bloqué cette nuit la nouvelle mouture du décret migratoire de Donald Trump.

La nouvelle version du décret avait été signée le 7 mars: «Les gens verront six ou sept points majeurs sur ce décret, qui clarifie qui est couvert» avait expliqué la conseillère de Trump, Kellyanne Conway.

Dans cette nouvelle version, l'Irak ne fait plus partie des pays frappés par une interdiction totale. «L'Irak n'est plus sur la liste, en raison de leurs procédures de vérification renforcées et de leurs mesures de transmission d'informations», avait précisé Conway.

D'anciens interprètes irakiens de l'armée américaine s'étaient vus refuser l'entrée aux États-Unis: des cas qui avaient profondément choqué le pays, jusqu'au sein des Républicains.

