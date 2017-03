Voici la première image du décor du débat présidentiel de TF1 diffusé le 20 mars

15:40

Lundi prochain à 21h, TF1 et LCI diffuseront un débat entre les cinq principaux candidats à l'élection présidentielle.

François Fillon , Benoît Hamon , Marine Le Pen , Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon seront interrogés par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray .

A quelques jours de la diffusion, le site internet de Marianne dévoile des informations sur ce dispositif.

Contrairement aux débats des primaires de la gauche et de la droite, les pupitres seront disposés en forme de cercle autour des journalistes et du public composé de 420 personnes (proches des candidats et salariés du groupe TF1).

Durant 2h30 minimum, les candidats seront interrogés autour de trois questions principales : « Quel modèle de société pour la France ? » , « Quel modèle économique pour la France ? » et « Quelle place pour la France dans le monde ? ».

Leurs échanges seront chronométrés. "A chaque question des journalistes, un candidat disposera de deux minutes pour répondre. Mais à partir d’une minute 30, ses adversaires pourront l’interpeller", indiquent nos confrères.

Au début de l'émission, les candidats auront une minute trente pour répondre à la question : "Quel président voulez-vous être ?".

Après tirage au sort, c'est François Fillon qui répondra en premier et Benoît Hamon qui terminera cette première séquence.

Le débat se conclura par un monologue d'une minute trente pour chaque candidat. François Fillon s'adressera en premier aux téléspectateurs et Emmanuel Macron en dernier.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir la première image du plateau de ce débat.

.

Regardez :

.

Débat présidentielle sur TF1 : voici l'ébauche de disposition des pupitres (présentée par la chaîne le 27 février) https://t.co/eKENhMG62W pic.twitter.com/reEELmTPuw — alexandre piquard (@apiquard) 15 mars 2017



