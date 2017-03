Ben Affleck annonce avoir suivi une cure de désintoxication: «Je viens de terminer un traitement pour ma dépendance à l’alcool»

15:00

«Je viens de terminer un traitement pour ma dépendance à l’alcool». Dans un message posté sur Facebook, c'est par ces mots que l'acteur américain Ben Affleck avoue avoir des problèmes d'alcoolisme. Un post rassurant dans lequel il annonce également suivre une cure de désintoxication.

Celui qui a incarné "The Batma"n sur les écrans en 2016 affirme qu'il en a fini avec sa dépendance, et qu'il souhaite vivre pleinement de sa vie et profiter de ses enfants.

L'acteur et père de 44 ans avait annoncé sa séparation avec Jennifer Garner en 2015, puis avait repoussé l'échéance. Dans ce même message, Ben Affleck la remercie et déclare qu'elle a été importante dans cette étape difficile : "Je suis chanceux d'avoir l'amour de ma famille et de mes amis, y compris (...) Jen, qui m'a soutenu et s'est occupée de nos enfants pendant que je faisais ce que j'avais à faire".

Des centaines de fans ont ensuite apporté leur soutien à l'acteur oscarisé et ont souligné la dignité de son message.

Voici les mots de Ben Affleck sur Facebook :

.

"J'ai terminé le traitement pour ma dépendance à l'alcool, quelque chose que j'ai traité dans le passé et dont je continuerai à faire face. Je veux vivre ma vie et être le meilleur père que je puisse être. Je veux que mes enfants sachent qu'il n'y a pas de honte à obtenir de l'aide quand on en a besoin, qu'il faut être une source de force pour quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui peut avoir peur de prendre la première étape. J'ai de la chance d'avoir l'amour de ma famille et des amis, y compris de la mère de mes enfants, jen [ndlr : Jennifer Garner] , qui m'a soutenu et a pris soin de nos enfants pendant que je faisais ce que j'avais à faire. C'était la première des nombreuses mesures à prendre en faveur d'une reprise positive."