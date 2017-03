Les comptes Twitter ont été piratés grâce à l'application "Twitter Counter" - Nombreux comptes touchés en France

11:04

11h01: L'application Twitter Counter "a lancé une enquête" sur un piratage dont elle a été victime et qui a permis le détournement de nombreux comptes Twitter, a indiqué son PDG Omer Ginor dans une déclaration à l'AFP.

"Nous avons ouvert une enquête sur le sujet. Avant toute conclusion, nous avons déjà pris des mesures pour contenir de tels piratages sur les comptes de nos utilisateurs", précise le patron de cette société qui se présente comme le premier fournisseur de statistiques sur Twitter. Les comptes piratés affichaient un message évoquant le référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie.

10h24: Ce détournement pourrait provenir d’une faille dans l’outil de statistiques tiers Twitter Counter, rapporte Le Figaro.

Auprès de nos confrères, l'entreprise affirme avoir ouvert une enquête interne et avoir bloqué les fonctionnalités permettant de publier automatiquement des contenus.

10h20: Le point à 10h20

De nombreux comptes Twitter, dont ceux d'Amnesty International, du ministère français de l'Economie ou de la BBC Amérique du Nord, ont été piratés mercredi matin par un message évoquant le référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie et débutant par une croix nazie.

"#Allemagne nazie #Pays-Bas nazis. Voici une petite claque ottomane pour vous. #Rendez-vous le 16 avril. Vous voulez savoir ce que j'ai écrit ? Apprenez le turc", indiquait vers 07H00 GMT le message en turc figurant notamment sur les comptes Twitter d'Amnesty International et du ministère français de l'Economie et des Finances.

Le message est suivi d'une vidéo montrant des extraits de discours du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le ministère français de l'Economie a confirmé à l'AFP que son compte Twitter avait été piraté.

"Le problème a été résolu", a-t-on précisé.

De son côté, BBC News North America a publié un message sur son compte Twitter indiquant en "avoir temporairement perdu le contrôle".

Plusieurs sites internet montraient également des captures d'écran montrant les comptes de l'homme politique Alain Juppé, de l'ancien champion de tennis Boris Becker ou encore du club de football du Borussia Dortmund piratés.

Cette attaque intervient alors qu'Ankara est en plein bras de fer avec plusieurs pays, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête, après l'interdiction faite à plusieurs ministres de faire campagne auprès de la diaspora turque pour le oui au référendum du 16 avril sur l'augmentation des pouvoirs du président.

Elle intervient également le jour des élections législatives aux Pays-Bas, considérées comme un baromètre du populisme en Europe.

10h17: Cette attaque intervient alors qu'Ankara est en plein bras de fer avec plusieurs pays, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête, après l'interdiction faite à plusieurs ministres de faire campagne auprès de la diaspora turque pour le oui au référendum du 16 avril sur l'augmentation des pouvoirs du président.

10h14: Le piratage a également touché le compte de l'ONG Amnesty International, le compte sud-africain de la chaîne de fast-food KFC, celui de Toyota Motors Italie, de Nike Espagne, de l'hebdomadaire australien Weekly Times ou encore du club de football mexicain Necaxa, comme le rapporte Le Dauphiné .

10h10: Le compte Twitter de l'Académie de Rennes a lui aussi été touché par le piratage, ce matin



.



.

10h06: Le compte Twitter du magazine Forbes ainsi que celui de la BBC ont également été touchés par ce piratage

10h00; Sur son compte Twitter, Eliset Lucet, présentatrice d'Envoyé Spécial, a tenu à s'exprimer après le piratage du compte Twitter du magazine.



.



.

09h57: Le Borussia Dortmund annonce que son compte Twitter a été piraté. Des mots à caractère antisémite sont apparus sur la page du club allemand.

09h50: Le piratage des comptes Twitter a repris peu avant 9h selon les constatations des médias.

Nouvelle victime peu avant 9h, le compte de Alain Juppé selon Sud Ouest

.

.

09h02: Sur ces comptes, des messages en Turc ont été publiés. Les photos de profil ont parfois été modifiées. La plupart des comptes piratés ont rapidement été remis en service dans la matinée.

08h35: Que faire si votre compte est piraté ou vous avez peur qu'il le soit ?

Il faut immédiatement changer votre mot de passe. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) recommande d'utiliser un moyen mnémotechnique : par exemple, la phrase "un Utilisateur d’Internet averti en vaut deux" correspond au mot de passe "1Ud’Iaev2".

En associant un numéro de téléphone à votre compte, vous pourrez profiter de fonctionnalités de sécurité telles que la vérification de connexion (grâce à la réception d'un SMS).

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le menu, en haut droite, en cliquant sur votre image de profil.

Puis, allez dans la section "Mobile".

08h30: Plusieurs journalistes auraient également vu leur compte piratés selon les Echos.

08h25: Selon le quotidien le Figaro , plusieurs comptes Twitter connus sont, ce matin, victimes d'un vaste piratage : l'éventail est assez large, des ministères de Bercy au journal Forbes, l'émission Envoyé Spécial, l'académie de Rennes...

Un drapeau turc, une vidéo et un message en langue turque sont notamment visibles.

Sur le compte des ministères de l'Economie, des Finances et de l'Economie Sociale et Solidaire, la situation est revenue à la normale au bout d'une vingtaine de minutes.

En revanche selon nos constatations, à 8h23, le compte du magazine de France 2 Envoyé Spécial est toujours piraté. Voir ci-dessous.

On peut y voir les mos "Nazialmanya" ou encore "Nazihollanda" et une croix gammée

.

.



Morandini Zap: Pirater les comptes Facebook, c... par morandini