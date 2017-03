M6 lancera une nouvelle émission de déco, "Redesign : sauvons les meubles", le samedi 1er avril à 18h35

16:39

Le samedi 1er avril prochain, à 18h35, M6 lancera une nouvelle émission, intitulée "Redesign : sauvons les meubles".

Presque 2 millions de tonnes de meubles sont jetés chaque année en France mais aujourd'hui, la tendance est au recyclage au point qu'elle est devenue un nouveau crédo en déco !

Désormais, rien ne se perd, tout se récupère pour créer des objets et des pièces de mobilier aussi étonnants qu'esthétiques !

Présentation

Dans « Redesign : sauvons les meubles ! », découvrez comment deux équipes de designers, l'une menée par Sophie Ferjani, l'autre par Emmanuelle Rivassoux, vont transformer objets et meubles du quotidien en déco design lors d'une compétition amicale entre elles pour moins de 150 euros.

Cette semaine, Sophie et Emmanuelle, aidées chacune par deux designers, s'affrontent pour relever le défi lancé par de jeunes parents, Virginie et Thibault.

Le couple compte sur les deux équipes pour transformer la déco de leur petite salle à manger dans un style scandinave. Virginie et Thibault veulent pouvoir y recevoir des convives en nombre, une vraie gageure pour les designers !

Qui de Sophie ou d'Emmanuelle verra son projet choisi par Virginie et Thibault ?

.



