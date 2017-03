Audiences TNT: "Rush Hour 2" au-dessus du million sur C8 - W9 puissant - Les docs de NT1 faibles battus par RMC Découverte et HD1

09:15

"Rush Hour 2" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 1.151.000 téléspectateurs, soit 5,2 % de part de marché.

W9 proposait un documentaire. "Les 20 duos préférés des français" ont séduit 916.000 téléspectateurs, soit 4 % de part de marché.

France 5 proposait un magazine en direct. "Enquête de santé" a convaincu 841.000 personnes pour 3,6 % du public.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 848.000 téléspectateurs, soit 4 % de part de marché.

"Rescue dawn" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 615.000 personnes, soit 2,9 % de part de marché.

HD1 pariait sur un film. "Ah ! Si j’étais riche" a captivé 563.000 téléspectateurs, soit 2,5 % du public.

France 4 pariait sur un film. "The game" a captivé 535.000 personnes, soit 2,4 % du public.

Arte diffusait une série-documentaire. "Notre Europe, quelle histoire" a réuni 490.000 téléspectateurs et 2 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait deux documentaires. "Les ovnis du passé" et "La recherche extraterrestre" ont séduit 380.000 téléspectateurs, et 1,7 % du public.

NT1 diffusait "J’ai 16 ans et je suis déjà maman" et "Prématurés, un combat pour la vie". Les deux documentaires ont réuni 354.000 téléspectateurs et 1,8 % du public..

6Ter misait sur une série. "En famille" a séduit 262.000 téléspectateurs, et 1,1 % du public.

CSTAR diffusait un spectacle. "Thomas Ngijol 2" a attiré 246.000 téléspectateurs soit 1,1 % de part de marché.

France O diffusait un téléfilm. "Pas de toit sans moi" a séduit 244.000 personnes et 1 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Des vents contraires" a réuni 240.000 téléspectateurs et 1 % de part de marché.

Gulli misait sur un téléfilm. "Luna, un tigre croc mignon" a captivé 144.000 téléspectateurs pour 0,6 % du public.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "Notre-Dame des barjots" a convaincu 134.000 personnes, et 0,6 % du public.

.



