Audience: Démarrage difficile pour la nouvelle émission d'M6 à 11h45 "Ma mère cuisine mieux que la tienne !"

09:50

Hier, à 11h45, M6 lançait une nouvelle émission culinaire.

"Ma mère cuisine mieux que la tienne !", présentée par Jérôme Anthony, a réuni 235.000 téléspectateurs et 2,7 % de part de marché.

Un démarrage difficile pour le programme.

Mais précisions que dans cette case, les séries américaines diffusées que là ont affiché en moyenne une part d'audience de 2.6%, pour 230.000 téléspectateurs et une part d'audience de 8.4% sur la cible des Femmes Responsables des Achats .

« Ma mère cuisine mieux que la tienne » reste ainsi dans la moyenne de la case.

Présentation

Quel que soit notre âge, on garde tous en mémoire les bons petits plats que nous préparaient nos mamans. Ces recettes qui remontent à l'enfance et qui ont ce « petit quelque chose en plus » qui les rend si particulières. Mais aujourd'hui, tout s'inverse ! Ce sont « les enfants », de jeunes adultes, qui vont cuisiner à la place de leur maman, en tentant de reproduire la recette au pied de la lettre !

Dans « Ma mère cuisine mieux que la tienne ! », deux duos mère-enfant vont s'affronter chaque jour, dans la bonne humeur, afin de réussir au mieux et dans un temps imparti leur recette de famille.

L'inconvénient de taille : seul l'enfant pourra accéder aux fourneaux ! Présente à ses côtés, sa mère lui donnera ses conseils de vive voix mais ne pourra intervenir qu'à des moments très précis qui entraîneront automatiquement une accélération du chronomètre par 2 !

Coups de chaud et fous rires garantis en cuisine sous les yeux amusés mais toujours complices de Jérôme Anthony.

Tout au long de l'émission, Stéphanie Le Quellec, lauréate de Top Chef 2011 et chef étoilée depuis 2014, distillera ses conseils et astuces pour vous aider à reproduire les recettes du jour à la maison.

À l'issue du temps imparti, la chef aura ensuite la lourde responsabilité de déguster puis départager les assiettes « presque » parfaites des deux binômes. Le vainqueur remportera un chèque de 1 000 euros à dépenser dans l'univers de la cuisine.

.



Lancement de "Ma mère cuisine mieux que la... par morandini