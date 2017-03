Jean-Luc Mélenchon furieux après son passage hier dans "C à vous": "Un traquenard parfumé mais puant !" - Regardez

09:57

Tout avait pourtant bien commencé, hier soir, dans C à vous.

Il y avait des sourires et des rires avec Jean-Luc Mélenchon, mais dans les dernières minutes, les choses ont basculé et on a pu voir le leader du Front de gauche hausser le ton quand on lui a présenté des archives pas forcément sympathique.

Du coup, il a dit à l'antenne qu'il n'avait pas apprécié cette façon de le traiter, et quelques minutes plus tard c'est sur twitter qu'il a exprimé sa colère avec des mots très durs contre l'émission.

.



Jean-Luc Mélenchon furieux après son passage... par morandini