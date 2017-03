La presse lance sa première campagne de pub pour défendre la pertinence des magazines et journaux auprès du grand public et des publicitaires

15:01

La presse lance cette semaine la première campagne de communication destinée à défendre la pertinence des magazines et journaux auprès du grand public et des publicitaires, campagne à laquelle participeront près de 900 titres, a annoncé lundi l'ACPM qui coordonne l'opération.

"L'audience de la presse augmente sur l'ensemble des supports. Pourtant le public ne le sait pas. Il fallait donc le faire savoir", explique l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) dans un communiqué.

Baptisée "DemainLaPresse", cette campagne débutera vendredi sur Twitter et avec la mise en ligne du site demainlapresse.com où les internautes seront invités à donner leur avis sur l'avenir de la presse.

A partir du 21 mars, près de 900 titres (magazines, presse quotidienne régionale et nationale) diffuseront dans leurs pages et sur leurs sites une publicité avec cette question décalée: "où lirez-vous la presse quand les ordinateurs, tablettes et autres smartphones auront disparu?" "Ce n'est pas une campagne défensive.

Le but c'est de dire +on est là+ et de parler de la presse positivement. Cette campagne vise à montrer la force de la presse qui est le média qui s'est le plus modernisé et le plus transformé", explique à l'AFP Nicolas Cour, directeur général de l'ACPM.

Parallèlement, l'organisation a lancé un programme de formation à destination des jeunes employés en agence média (agences qui conseillent les annonceurs), pour les sensibiliser au média presse.

Elle va également préparer un argumentaire à destination des publicitaires, "pour montrer que la presse ça marche et qu'il n'y a pas que le digital", indique Nicolas Cour.



