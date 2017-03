Soprano, Antoine Griezmann et Hugo Lloris personnalités préférées des 7-14 ans, selon un sondage

12:01

Le rappeur Soprano et les footballeurs Antoine Griezmann et Hugo Lloris sont, respectivement, les trois premières personnalités préférées des 7-14 ans, selon un sondage annuel de l'Ipsos pour Le Journal de Mickey, en kiosques mercredi.

L'humoriste Kev Adams (4e), le judoka Teddy Riner (5e), l'acteur Omar Sy (6e), les rappeurs Black M (7e) et Maître Gims (8e), l'acteur Rayane Bensetti (9e) et le magicien Eric Antoine (10e) complètent le Top 10.

Le chanteur M. Pokora se classe 15e, les Kids United (17e), Kendji Girac (19e), Stromae (21e), Jean-Jacques Goldman (33e), Stéphane Plaza (34e), David Guetta (36e), Julien Doré (44e), Nikos Aliagas (48e) et Nicolas Canteloup (50e).

L'an dernier, Cyprien et Norman, deux humoristes nouvelle génération et stars de Youtube (10,5 millions et 8,6 millions d'abonnés), avaient fait une entrée inédite aux deux premières places, avec chacun un taux de notoriété de 47%.

Cette année, Le Journal de Mickey a choisi de ne faire figurer dans ce classement uniquement les 50 personnalités ayant obtenu au moins 50% de taux de notoriété.

Malgré une notoriété 2017 stable, Cyprien et Norman n'apparaissent donc plus dans le Top 50 des personnalités préférées des 7-14 ans, mais sont respectivement 1er et 6e du Top 10 des 11-14 ans.

"L'an dernier, la France a vibré au rythme de l'Euro, mais a aussi soutenu ses athlètes à Rio. Les sportifs ont donc naturellement de nouveau la cote auprès des 7-14 ans", souligne Le Journal de Mickey.

Après le sport, la chanson française et l'humour sont les domaines les plus plébiscités par les 7-14 ans : 18 chanteurs et 13 humoristes figurent au Top 50. "Les filles et les garçons ont seulement trois chouchous en commun: Soprano, Kev Adams et Black M", observe encore le magazine créé en 1934 et parmi les références de la presse jeunesse.

A l'approche des élections présidentielles, Le Journal de Mickey a délibérément choisi de ne pas intégrer d'hommes politiques à son sondage annuel des personnalités préférées des 7-14 ans.

"Pour être impartial, il aurait fallu mettre dans nos propositions tous les candidats à la présidentielle, chose difficile car au moment où le sondage était effectué, le résultat de la primaire socialiste n'était pas encore connu (...) N'ayant aucune vocation politique, nous avons souhaité éviter une instrumentalisation de ces résultats", a indiqué à l'AFP la rédaction en chef du Journal de Mickey (diffusion France payée de 101.776 exemplaires, selon l'OJD 2016).

L'an dernier, Nicolas Sarkozy (49e) et François Hollande (50e) figuraient aux dernières places du classement. Le sondage Ipsos pour Le Journal de Mickey a été réalisé en ligne du 27 janvier au 2 février 2017, auprès de 401 enfants et adolescents âgés de 7 à 14 ans, issus d'un échantillon représentatif de la population française, selon la méthode des quotas. Parmi 74 personnalités francophones ayant fait l'actualité en 2016, les jeunes sondés ont dû désigner celles qu'ils connaissaient.



