Scarlett Johansson se moque d’Ivanka Trump dans une fausse publicité - Regardez

17:01

Les relations entre Donald Trump et le “ Saturday Night Live ” ne sont pas prêtes de s’arranger.

Samedi dernier, dans un sketch de l’émission, Scarlett Johansson s’est moquée d’Ivanka Trump, fille aînée du président américain. "Protégée" de Donald Trump, Ivanka est souvent considérée comme la "first daughter", Mélania Trump étant totalement absente aux côtés de son mari.

Dans ce sketch, on aperçoit Scarlett Johansson parodier une publicité pour un parfum haut de gamme.

Le SNL a voulu dénoncer le comportement d’Ivanka Trump sur des questions importantes comme celle du droit des femmes et a ironiquement nommé le parfum "Complicit" (complice, en français, ndlr).

"Tous les hommes connaissent son nom. Toutes les femmes connaissent son visage. Quand elle entre dans une pièce, tous les regards se braquent sur elle. Elle est Ivanka. Et une femme comme elle, mérite un parfum à son nom. Parce qu'elle est belle, puissante, parce qu'elle est complice", peut-on entendre en voix-off.

Il s’agit en réalité d’une référence à un extrait de Donald Trump datant de 2005 et qui avait refait surface pendant la campagne électorale. On pouvait y entendre le milliardaire se vanter d’être une star et qu’il pouvait saisir les femmes "par le sexe".

"La femme qui pourrait arrêter tout ça, mais qui ne le fait pas", conclut la parodie, laissant le téléspectateur partagé entre rires et questionnement.

.

Regardez

.



Scarlett Johannson se moque d’Ivanka Trump dans... par morandini