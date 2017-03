Un fan de la chanteuse Taylor Swift arrêté à New York pour avoir harcelé la star pendant plusieurs mois

18:01

Taylor Swift va enfin retrouver une vie paisible après avoir été victime de harcèlement pendant plusieurs mois par un homme âgé de 29 ans.

Selon le site pagesix.com , l’homme a tenté d’entrer en contact avec la star américaine à de très nombreuses reprises au cours de ces dernières semaines. Après avoir essuyé un refus de son manager pour une rencontre, il se serait rendu en bas du luxueux appartement de son idole situé à Tribeca, en plein cœur de Manhattan, à New-York.

Le 6 février dernier, les images de vidéo-surveillance du bâtiment où réside l’interprète de « Shake it off » montrent Mohammed Jaffar s’attarder dans les couloirs, devant l’appartement et même sur le toit de l’immeuble. Sans se décourager, le fan aurait sonné à l’interphone de la chanteuse pendant 45 minutes et sans interruption.

Ce n’est pas la première fois que la star est harcelée par des fans. En novembre dernier, Frank Andrew Hoover aurait tenté d'obtenir une photo d'elle de force alors qu'elle se dirigeait vers un jet privé.

Arrêté par la police new-yorkaise le lundi 6 mars, Mohammed Jaffar est poursuivi par le juge David Frey pour harcèlement et violation de la propriété privée. Sa caution a été fixée à 20 000 dollars. Il a également une interdiction de s’approcher de son idole.



