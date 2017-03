La photo choc de Zak, séquestré, battu et violé pendant 36 heures par deux militaires à Marseille

13:32

Zak Ostmane, un militant LGBT raconte comment il a été séquestré, molesté et violé à Marseille par deux militaires dans les colonnes du quotidien La Provence .

Sa soirée, il indique, qu'il va la commencer au pub Le Polikarpov où il a l'habitude d'aller. "J'avais posé ma bière dehors et quand j'ai rebu dedans, je me suis senti comme un zombie quelques minutes après."

Et d'ajouter : "Reste qu'un type m'a approché, m'a proposé d'aller boire un verre et j'ai dit oui sans réfléchir, alors que ça n'est pas mon genre."

Puis un autre individu se joint à eux. "J'étais tellement dans les vapes, que j'ai cru qu'on entrait dans une grande maison, mais c'était en fait un hôtel."

Selon lui, les deux agresseurs sont des ex-légionnaires, un Américain et un Anglais. "Rapidement, l'Américain est sorti, l'Anglais m'a proposé une bière, et il m'a frappé direct. J'ai visiblement eu un moment d'inconscience totale parce que quand je me suis réveillé, il était en train de me sodomiser."

Avant d'ajouer que l'un des deux va lui demander sa carte bleue et son code. Mais Zak lui indique un faux code. Il sera battu : "J'ai donné ma carte bleue, mais avec un faux code. Ca a été l'erreur de ma vie. L'Américain est revenu bredouille et, du coup, l'Anglais, qui prenait régulièrement de la coke et du whisky, m'a roué de coups de poing et de pied."

Pendant 36 heures il sera en proie aux sévices des deux hommes jusqu'au passage de policiers municipaux qui, alertés par ses hurlements, vont le libérer.

Signalés comme déserteur depuis une semaine les deux militaires ont été mis en examen pour viol, séquestration, vol aggravé, violences aggravées et extorsion et écroués.







